Volante da base do Vitória é emprestado a clube da Série C

José Breno é cria da base do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória segue dando destino aos atletas que não fazem parte dos planos da comissão técnica. O volante José Breno, considerado um dos talentos recentes das divisões de base, foi emprestado para o Londrina, clube comandado pelo ex-presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, até o fim da Série C do Campeonato Brasileiro de 2025.

Leia mais:

>> Vitória cede volante por empréstimo a clube paulista; saiba qual

>> Será? Torcida do Bahia canta mais alto que a do Vitória; aponta pesquisa

>> Antes 'encaminhado' com o Vitória, atacante chileno vai jogar no River Plate

Após se destacar na Série D em sua passagem pelo Itabuna, onde atuou por nove jogos, com um gol e uma assistência, o jovem atleta de 20 anos foi incorporado ao time principal a pedido do técnico Thiago Carpini.

Ele atuou em duas oportunidades na Série A, vindo do banco de reservas. Recentemente, Breno ampliou vínculo com o Vitória até o fim de 2026.

No Londrina, José Breno vai disputar o Campeonato Paranaense e a Série C do Campeonato Brasileiro, a terceira divisão nacional. Com possibilidade de ser utilizado nas competições, terá mais minutos em campo.

No Tubarão ele vai reencontrar com outro companheiro ex-Vitória. Trata-se do zagueiro Marco Antônio, também cedido pelo Leão da Barra ao clube paranaense.