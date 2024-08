Vitória renova contrato de dois meio-campistas do elenco

O volante José Breno e o meia Pablo são opções utilizadas pelo técnico Thiago Carpini - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória renovou contrato com dois atletas do seu plantel. Os meio-campistas José Breno e Pablo prorrogaram vínculo com o rubro-negro baiano. Os nomes dos jogadores foram registradosno Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o registro nacional de jogadores.

Formado na base rubro-negra, o volante José Breno ampliou vínculo com o Vitória até o fim de 2026. Após se destacar na Série D em sua passagem pelo Itabuna, o atleta de 20 anos foi incorporado ao time principal a pedido do técnico Thiago Carpini. Ele já atuou em duas oportunidades na Série A.



O meia Pablo chamou a atenção após boas atuações pelo Jacuipense no Campeonato Baiano. Ele se transferiu ao Leão da Barra inicialmente por empréstimo e posteriormente teve 50% de seus direitos adquirido pelos rubro-negro. Ele assinou até a temporada 2027 e já atuou por dois jogos.

Recentemente o Vitória prorrogou os vínculos com os zagueiros Wagner Leonardo e Camutanga, além do meia Matheusinho.