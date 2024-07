Wagner Leonardo renova contrato e Vitória coloca multa 'nível Europa'

Jogador é um dos queridinhos da torcida e destaque da equipe baiana - Foto: Marcelo Góis | Ag. A TARDE

A história entre o Vitória e Wagner Leonardo continuará a ser escrita por mais tempo. O clube baiano chegou a um acordo pela renovação contratual do zagueiro até 2028 e fará o anuncio oficial em coletiva na manhã desta quarta-feira, 26. A informação foi apurada pelo Grupo A TARDE.

"Com um esforço muito grande que fizemos, queremos anunciar para a nação rubro-negra que Wagner Leonardo ficará no Vitória no novo contrato até 2028. Sua multa, que era de 5 milhões de euros, agora está fácil de comprar. Ela vai para R$ 350 milhões. Quem tiver, pode levar do Vitória", disse Fábio Mota.



O defensor é um dos pilares da equipe Rubro-Negra desde a temporada passada, quando chegou no início do ano e participou da reestruturação do time até se tornar campeão nacional da Série B do Brasileirão. Ele, inclusive, foi cotado como craque da competição.

O jogador é um dos queridinhos da torcida e destaque da equipe baiana. Pelo Leão da Barra, Wagner atuou em 65 partidas e marcou oito gols, um deles na final do Campeonato Baiano de 2024, que culminou no título contra o Bahia, na Arena Fonte Nova.