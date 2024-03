Vitória fecha a contratação de meia revelação do Jacuipense | A TARDE

O Vitória acertou a contratação do meia Pablo, uma das revelações do Jacuipense nos últimos anos e que foi titular da equipe no Campeonato Baiano. A informação foi confirmada pelo estafe que cuida da carreira do jogador após contato com a equipe de reportagem do Portal A TARDE.

Pablo foi cedido pelo Jacupa por empréstimo até o fim de 2024, com valor de 50% dos direitos fixado. Caso tenha interesse numa compra futura, o rubro-negro baiano terá a prioridade na aquisição do atleta em definitivo.

Pablo Santos de Alcântara tem 20 anos e antes de passar pela base do Leão do Sisal, esteve no Boavista-RJ. Em duas temporadas no time Sub-20 do Jacuipense, ele participou de 22 jogos e marcou nove gols. Pablo foi incorporado no time principal do time de Riachão em 2023, quando disputou seis jogos.

Na temporada 2024, Pablo atuou em 10 jogos no time grená, onde marcou três gols e deu uma assistência. No Campeonato Baiano, foi titular em sete dos nove jogos da primeira fase, com duas bolas na rede e uma assistência distribuída. Ele marcou o gol do Jacupa na derrota de virada por 2 a 1 para o Águia Santa, na Arena Barueri, pela primeira fase da Copa do Brasil.

O Vitória chega a marca de 21 contratações para a temporada 2024. Anteriormente o clube já havia acertado com o zagueiro Reynaldo, o atacante Luiz Adriano, os volantes Léo Naldi e Luan e o meia Jean Mota.