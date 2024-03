Novo zagueiro tem nome publicado no BID e pode estrear pelo Vitória | A TARDE

Um dos novos reforços do Vitória, o zagueiro Reynaldo já se encontra apto para estrear pelo clube. Ele foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID-CBF) na tarde da última terça-feira, 5.

Com isso, o defensor de 27 anos já pode estrear na partida da noite desta quarta-feira, contra o Itabaiana, pela Copa do Nordeste. Atualmente, o Leão está na 6ª posição, fora da zona de classificação e restando quatro jogos para o fim da primeira fase.

Reynaldo estava no Coritiba, onde atuou apenas uma partida em 2024 e seis partidas em 2023. A temporada mais ativa do zagueiro aconteceu em 2021 e 2022, pelo Goiás, quando atuou um total de 83 jogos no total.

O novo reforço chega ao clube para disputar posição com Wagner Leonardo e Camutanga, que são os atuais titulares. João Victor e Zapata correm por fora, mas rumores apontam que o colombiano deve deixar o Leão.

Ainda existem negociações do Rubro-Negro baiano com o zagueiro Maicon, de 35 anos, que está no Vasco da Gama. A situação do jogador deve ser definida ainda nesta semana, quando fecha a janela de transferência.