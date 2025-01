Vitória cede volante por empréstimo a clube paulista; saiba qual

Dudu durante partida com a camisa do Novorizontino - Foto: Divulgação / Gremio Novorizontino

E no derby campineiro nos bastidores, a Ponte Preta venceu a concorrência do arquirrival Guarani e acertou a contratação do volante Dudu, que estava no Novorizontino. o meio-campista já está integrado ao elenco da Macaca e já iniciou os trabalhos de pré-temporada com os novos companheiros.

As informações foram divulgadas inicialmente pelo jornalista Lucas Rossafa e confirmadas pela equipe de reportagem do Portal A TARDE.

Leia mais:

Dudu estava cedido por empréstimo ao Novorizontino ainda no início da Série B. No Tigre do Vale atuou por oito partidas, sendo apenas uma na condição de titular, sem gols marcados nem assistências. Na Ponte Preta, ele disputará o Campeonato Paulista, Copa do Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro.

Dudu foi peça chave na campanha do título da Série B de 2023 e na conquista do Campeonato Baiano de 2024. Antes, acumulou passagens por clubes como Santos, Portuguesa Santista, Athletico Paranaense, Ferroviário e Fortaleza. Ele tem vínculo com o rubro-negro baiano até o fim de 2026.

Saída do Vitória foi conturbada e em meio a polêmicas

Dudu perdeu espaço no Vitória por atos de indisciplina. Em fevereiro, ele foi pilar de uma confusão em um camarote durante o carnaval de Salvador. Por isso, foi multado pelo Vitória e ficou fora de uma partida. Dias depois, o volante foi denunciado por uma ex-namorada por agressão.

O último episódio de Dudu foi no dia 14 de junho, quando ele e Rodrigo Andrade foram agredidos por torcedores do Vitória em um bar no bairro de Canabrava, na região do Barradão, em Salvador. Ambos estavam afastados do Rubro-Negro. Rodrigo Andrade foi emprestado ao Mirassol, também da Série B.