Será? Torcida do Bahia canta mais alto que a do Vitória; aponta pesquisa

Uma pesquisa feita pelo Jornal O Globo apontou que a torcida do Bahia cantou mais alto do que a do Vitória nos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. O levantamento foi realizado em 12 estádios e contou com o auxílio de um decibelímetro profissional, que é o aparelho que mede a pressão sonora em locais específicos.

Essa medição foi feita com bola rolando e exatamente onde estão posicionadas as torcidas organizadas dos clubes, que geralmente puxam músicas e cantam praticamente o tempo todo. Especificamente, a captação foi realizada no setor Norte da Arena Fonte Nova e no gol do estacionamento do Barradão.

A análise dos resultados obtidos foi dividida em quatro categorias distintas. Na Fonte Nova, a medição foi realizada no jogo Bahia 1x2 Palmeiras, no dia 20 de novembro, pela 34ª rodada, com público de pouco mais de 36 mil pessoas. Já no Barradão, o jogo escolhido foi Vitória 1x1 Grêmio, no dia 4 de dezembro. O público foi de quase 27 mil pessoas.

Considerando 'todos os 90 minutos do jogo', a média do Bahia foi de 90,2 decibéis, ficando em 9º lugar no ranking geral. Já a torcida do Vitória entoou 86,7 decibéis, ficando na 14ª colocação. A liderança nesse quesito foi do Fluminense, com 99,7 db.

A torcida do Bahia também ficou à frente quando considerado 'o volume mais alto', o maior pico de 1 segundo entre todas as partidas. A torcida do Bahia ficou no 10º lugar, com 114,9 db. Já a torcida do Vitória terminou no 14º lugar, com 110,7 db. A torcida do São Paulo liderou com 127,7 db.

Mas a torcida do Vitória também tem motivos para comemorar, apesar de ficar atrás na média dos 90 minutos. A massa Rubro-Negro teve ampla vantagem quando considerado 'Quem cantou alto por mais tempo', a maior soma de tempo acima de 100 décibeís. Foram 246 segundos com essa soma, no 10º lugar. A torcida do Bahia ficou no 12º lugar, com 111 segundos. A liderança foi da torcida do Vasco, com incríveis 2175 segundos.

A torcida do Vitória também ficou à frente no quesito 'Quem cantou mais alto durante um minuto'. Foram 106,6 db de média em um minuto contra 105,2 db de média da torcida do Bahia. As torcidas ficaram em 11º e 12º lugar, respectivamente. A liderança foi do Flamengo, com 115,5 db.