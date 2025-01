Com dupla Ba-Vi, Copinha 2025 começa nesta quinta; saiba onde assistir

Taça da Copinha - Foto: Rodrigo Corsi/Agência Paulistão

A Copa São Paulo de Futebol júnior, principal torneio de base do Brasil, está próximo de começar. Com os grandes clubes do país, incluindo a dupla Ba-Vi, a competição iniciará nesta quinta-feira, 2.

Ao todo, a copinha, que está na sua 55ª edição, contará com 128 clubes divididos em 32 grupos, com os dois melhores de cada chave avançando à próxima fase. Os jogos serão transmitidos no Sportv, na Cazé TV e no canal da Federação Paulista de Futebol (FPF) no YouTube.

A final está prevista para acontecer no dia 25 de janeiro, data do aniversário da cidade de São Paulo, na Mercado Livre Arena Pacaembu.

O Vitória está no grupo 8 e entra em campo na sexta-feira, 3, diante do São José-RS. Além da equipe rubro-negra, Comercial-SP e Retrô-PE também estão presentes na chave.

O Bahia, por sua vez, está no grupo 16 e entra em campo no sábado, 4, para enfrentar o Sergipe. Na primeira fase, ainda enfrenta o Capivariano e o Madureira.

Confira jogos do Vitória

3/1 - 15h - Vitória x São José-RS (Sportv)

6/1 - 13h - Retrô-PE x Vitória (YouTube “Paulistão”)

9/1 - 15h - Comercial-SP x Vitória (Sportv)

Confira jogos do Bahia:



4/1 - 17h - Bahia x Sergipe (YouTube “Paulistão”)

7/1 -21h30 - Madureira x Bahia (Sportv)

10/1 - 19h - Capivariano x Bahia (YouTube “Paulistão”)