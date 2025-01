Negociação com Fluminense encerra e Arcanjo fica no Vitória

Lucas Arcanjo segue no Vitória - Foto: Victor Ferreira/ECVitória

A novela entre Vitória e Fluminense chegou ao fim. Após uma longa negociação, o goleiro Lucas Arcanjo permanecerá no elenco rubro-negro na temporada de 2025. O defensor foi formado nas categorias de base do Leão e tem contrato com a equipe até o fim de 2027.

Segundo o jornalista Pedro Sento Sé, o defensor terá um aumento salarial com sua permanência. Além dele, nenhum outro atleta do Vitória tem propostas oficiais, apenas sondagens.

Ao todo, Lucas Arcanjo soma 176 partidas disputadas pelo Leão, sendo 50 delas só nesta temporada. O goleiro se consolidou na posição na temporada passada, quando conquistou o título da Série B. Em 2024, participou da equipe campeã do Campeonato Baiano e tornou possível a classificação para a Copa Sul-Americana.