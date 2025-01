Melhor do mundo, Vinicius Jr. se aproxima de renovação com Real Madrid

Real Madrid busca renovar com Vinicius Jr - Foto: KARIM JAAFARAFP

Após ser reconhecido como a maior personalidade e jogador do futebol mundial em 2024, Vinicius Jr deve receber uma oferta de renovação contratual do Real Madrid. De acordo com o jornal As o clube merengue vai apresentar a proposta no meio do próximo ano.

Ainda segundo o As, Vini Jr. quer um reconhecimento compatível com as conquistas e chegar a um patamar salarial que somente Mbappé e Alaba estão inseridos: acima dos 10 milhões de euros por temporada (acima de R$ 60 milhões).

O atual vínculo de Vini Jr. com o Real é válido até junho de 2027. Durante a atual temporada, o Real Madrid recebeu "ataques" do futebol saudita pelo atual melhor jogador do mundo,

Nesta temporada, Vini foi eleito o melhor do mundo pela Fifa, ele fez gol do título da Champions League mais uma vez e recebeu outros inúmeros prêmios, o último da Globe Soccer.