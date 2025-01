Vai ficar! Vitória anuncia renovação com Ricardo Ryller

Ryller durante partida com a camisa do Vitória - Foto: Victor Ferreira/ECVitória

O Vitória anunciou, na tarde deste domingo, 29, a renovação do contrato do meia Ricardo Ryller até o fim da temporada de 2025. O atleta de 30 anos chegou ao clube em julho deste ano, vindo da Arábia Saudita. A continuação do vínculo já havia sido adiantada pelo próprio Fábio Mota, presidente do clube, após o fim do Brasileirão.

Com a camisa do Vitória, Ryller atuou em 19 partidas, sendo 14 como titular, e colaborando com uma assistência, diante do Atlético-MG. Seu primeiro confronto ocorreu no dia 21 de julho, contra o Grêmio.

O jogador foi peça importante no desempenho positivo no returno, onde o Vitória conseguiu se livrar do rebaixamento e terminar a competição na 11ª colocação, com 47 pontos somados. Com a posição, também garantiu vaga na Copa Sul-Americana de 2025.