Volante do Vitória é alvo de disputa entre rivais paulistas

Dudu está emprestado ao Novorizontino até o final do Campeonato Paulista de 2025 - Foto: Ozzair Jr./Novorizontino

A rivalidade entre Ponte Preta e Guarani ultrapassou os gramados e chegou ao mercado de transferências. Ambos os clubes demonstram interesse em contratar o volante Dudu, de 25 anos, atualmente vinculado ao Vitória. A negociação promete agitar os bastidores do futebol campineiro.

De acordo com informações do ge, Dudu está emprestado ao Novorizontino até o término do Campeonato Paulista, o que representa um dos entraves para a concretização de um possível acordo. Apesar disso, o Tigre do Vale não deve criar obstáculos para a liberação do jogador, caso as tratativas avancem.

Dudu foi um dos destaques do Vitória na campanha que culminou no título da Série B de 2023. Antes de se firmar no Leão da Barra, o volante construiu uma trajetória diversificada, com passagens por clubes como Santos, Portuguesa Santista, Athletico Paranaense, Ferroviário e Fortaleza.