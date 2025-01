Matheus Bahia e outro: Ceará pediu dois jogadores por Erick Pulga

Erick Pulga (à esq.) abraçado com Matheus Bahia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Bahia acertou a contratação do atacante Erick Pulga, artilheiro da Série B pelo Ceará, mas o Vozão ainda aguarda a conclusão da transferência, já que pediu dois jogadores do Tricolor na negociação.

Leia mais:

>> Dispensado, ex-Bahia está próximo de assinar com equipe da Liberta

>> União e estilo: veja como foi o Natal dos jogadores do Bahia

>> Ex-Vitória, Gatito é anunciado no Cerro Porteño e torcedores pedem saída de Jean

Um desses jogadores é o lateral Matheus Bahia, que está emprestado ao Ceará e deve ficar em definitivo. O outro jogador é um meia do elenco atual do Bahia. As informações são do Diário do Nordeste.

Pulga chegou ao Ceará em 2022, comprado junto ao Ferroviário por R$ 600 mil. Natural de Fortaleza, tem percentual de direitos econômicos dividido em Atlético-CE (50%), Ceará (40%) e Ferroviário (10%). Ao todo, com a camisa do Vozão, foram 69 partidas, 23 gols e três assistências.