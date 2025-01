É do Bahia! Erick Pulga assina contrato de 5 anos com o Tricolor

Pulga foi o artilheiro da Série B - Foto: Gabriel Silva | Ceará SC

O Bahia acertou a contratação do atacante Erick Pulga, destaque na campanha do acesso do Ceará à Série A em 2024. O jogador de 24 anos assinou contrato válido por cinco temporadas. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista André Hernan.

O Tricolor desembolsará três milhões de dólares (cerca de R$ 18,8 milhões) e cederá um jogador ao Ceará como parte do acordo, conforme noticiado pelo portal ge. O nome do atleta envolvido na negociação não foi divulgado. O entendimento entre os clubes aconteceu após o Vozão recusar uma proposta inicial do Bahia e exigir a inclusão de um jogador na operação.

Erick Pulga despertou interesse de outros mercados, incluindo o futebol russo. No início de dezembro, o Torpedo Moscow chegou a oferecer três milhões de euros (aproximadamente R$ 19 milhões), mas o Ceará optou por negociar com o clube baiano. Com 13 gols marcados, o atacante foi o artilheiro da Série B e uma das principais peças na campanha de retorno do Vozão à elite do futebol brasileiro.

Além da contratação de Pulga, o acordo entre Bahia e Ceará também fortalece as relações entre o Vozão e o Grupo City, controlador da SAF do Tricolor, especialmente para futuras negociações envolvendo o empréstimo de jogadores vinculados ao conglomerado.