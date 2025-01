Gabriel Xavier explica pregação para atacante do Corinthians: "Mensagem de Deus"

Gabriel Xavier, zagueiro do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

O zagueiro Gabriel Xavier encerrou a temporada 2024 como um dos principais pilares da defesa do Bahia. Aos 23 anos, o jogador não apenas se consolidou como titular ao lado de Kanu, mas também chamou a atenção por um gesto fora das quatro linhas que ganhou destaque no cenário esportivo.

Durante a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, em partida realizada na Neo Química Arena, onde o Bahia foi derrotado por 3 a 0 pelo Corinthians, Gabriel protagonizou um momento inusitado ao abordar o atacante Yuri Alberto. Em meio às disputas de campo, o defensor tricolor aproveitou para "pregar" a palavra de Deus ao adversário. O momento viralizou após Yuri comentar o ocorrido no canal “Benja Me Mucho”, afirmando que ficou arrepiado com a situação.

Em entrevista ao ge, Gabriel explicou o contexto da conversa e elogiou o desempenho do atacante corintiano, que encerrou a temporada como o artilheiro do futebol brasileiro, com 31 gols marcados.

“Eu fico feliz de saber que isso viralizou, não por ser eu, mas por ser uma mensagem de Deus. Acho que nosso papel como cristãos é falar do amor de Deus sempre que possível. Conhecemos a trajetória do Yuri, a superação dele é inspiradora. Foi incrível vê-lo coroado como artilheiro do Brasileiro”, destacou o camisa 4 tricolor.

Rivais em campo, irmãos na fé

Gabriel também fez questão de enfatizar a importância do respeito e da união fora de campo, mesmo entre adversários. “Não é porque estamos jogando contra que preciso xingar ou desejar o mal. Somos adversários como equipes, mas somos irmãos em Cristo. Quero vencer, ele também, mas como pessoas, não somos rivais”, completou.