Proposta do Bahia por Erick Pulga foi de quase R$ 20 milhões

A proposta do Bahia pelo atacante Erick Pulga, recusada pelo Ceará, foi de três milhões de dólares, cerca de R$ 18,8 milhões, para um contrato de cinco anos, de acordo com o ge. A diretoria do Vozão queria cerca de R$ 30 milhões pelo artilheiro da Série B em 2024, mas já aceita um valor inferior, desde que o Tricolor envolva jogadores na negociação.

No entanto, a primeira lista de opções enviada pelo Bahia não agradou o clube cearense, que tem apenas 40% dos direitos de Erick Pulga. Atlético-CE (50%) e Ferroviário-CE (10%) são os outros detentores do passe do atacante.

A ideia de João Paulo Silva, presidente do Ceará, é conseguir um bom valor com a venda de Erick Pulga, para que o clube faça a reposição com outro jogador com as mesmas características.

“Eu não tenho o maior percentual. Eu tenho que fazer uma boa negociação para que tenhamos um número que seja satisfatório para o clube para que possamos buscar um jogador com as características dele”, explicou o dirigente ao ge.

As conversas entre Ceará e Bahia para a transferência de Erick Pulga seguem em andamento.