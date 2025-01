Meia sondado pelo Vitória é oferecido ao Bahia

Gabriel Pirani quer retornar ao Brasil - Foto: DC United @ New England Revolution

O meia-atacante Gabriel Pirani, de 22 anos, está à procura de um novo destino no futebol brasileiro. Após uma temporada destacada no DC United, da Major League Soccer (MLS), o jogador foi oferecido ao Bahia, conforme informações exclusivas obtidas pelo Portal MASSA!. Com contrato vigente até dezembro de 2027 com o clube norte-americano, Pirani, que havia sido sondado pelo Vitória, agora vê o futuro no Brasil mais próximo, especialmente após sua boa passagem pela MLS, onde atuou em 36 jogos, marcou 6 gols e contribuiu com 1 assistência.

O jogador, que vinha sendo observado por equipes brasileiras, foi colocado no radar do Vitória, mas, após uma análise interna, o clube rubro-negro optou por não seguir com as negociações. Agora, sem um acerto com o time baiano, o camisa 10 aguarda a definição de seu futuro.

Embora ainda não haja conversas formais com o Bahia, a possibilidade de um empréstimo é a principal via para a concretização de uma transferência, tanto para o atleta quanto para o DC United, que busca viabilizar a saída do jogador. Além do Tricolor, o meia também foi oferecido a outros clubes brasileiros, como Botafogo, Vasco e Cruzeiro, que também analisam a possibilidade de contar com o atleta em suas equipes.