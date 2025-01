De olho no The Strongest, relembre ultima visita do Bahia à Bolívia

Bahia venceu o Guabirá em 2021 - Foto: Bruno Queiroz/EC Bahia)

A última vez que o Bahia esteve na Bolívia foi em maio de 2021, quando o Tricolor enfrentou o Guabirá, em um duelo válido pela 4ª rodada do Grupo B da Copa Sul-Americana. Na ocasião, o Esquadrão venceu por 1 a 0, com gol de Gilberto, no Estádio Gilberto Parada. E

Antes desse triunfo, o Tricolor havia jogado na Bolívia em abril de 2018, quando enfrentou o Blooming, também pela Copa Sul-Americana. O jogo foi realizado no Estádio Ramón Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra, a 416 metros de altitude. O Bahia acabou derrotado por 1 a 0, com um gol de Leonardo Vaca. Apesar da dificuldade imposta pela altitude, o time baiano conseguiu reverter o placar no jogo de volta, na Arena Fonte Nova, e avançou para a próxima fase.

Bahia perdeu para o Blooming, da Bolívia, na Copa Sul-Americana de 2018 | Foto: Reprodução

Leia mais:

>> Bahia recebe negativa do Atlético-MG por Everson

>> Conmebol divulga tabela detalhada do Bahia na Pré-Libertadores

>> Adversário do Bahia não vence fora de casa na Liberta desde 2017

Agora, o desafio do Tricolor será ainda maior. Nesta quinta-feira, 19, o Bahia conheceu seu adversário na segunda fase preliminar da Copa Libertadores: o The Strongest, também da Bolívia, velho conhecido das equipes brasileiras.

O Tigre manda seus jogos no Estádio Hernando Siles, em La Paz, a 3.600 metros acima do nível do mar, um dos estádios mais emblemáticos da América do Sul devido à altitude elevada, que costuma ser uma vantagem significativa para os times locais. Apesar desse histórico, a CONMEBOL ainda não definiu oficialmente o mando de campo para o confronto entre Bahia e The Strongest. Caso seja confirmado o jogo no estádio, será a maior altitude enfrentada pelo Esquadrão em toda sua história.