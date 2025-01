Adversário do Bahia não vence fora de casa na Liberta desde 2017

The Strongest goleou equipe da fase de grupos da Libertadores por 8 a 0 - Foto: AIZAR RALDES / AFP

Classificado para Libertadores, o Bahia conheceu, nesta quinta-feira, 19, o seu adversário na 2ª fase da competição. O The Strongest, clube sorteado, briga pelo título do campeonato boliviano e conquistou uma vitória avassaladora contra uma equipe classificada para a fase de grupos do torneio. No entanto, o time tem um longo tabu para quebrar visando avançar à próxima etapa da copa internacinal.

Clube tradicional em Libertadores, a equipe boliviana participou de todas as edições desde 2012, mas tem um retrospecto negativo como visitante. O The Strongest não vence fora de casa desde 2017, protagonizando um jejum de 21 jogos sem triunfos. Em casa, por outro lado, a equipe perdeu apenas quatro das últimas 22 partidas.

Outro fator pode dificultar a vida do Tricolor no confronto fora de casa diante do clube boliviano. Natural da cidade de La Paz, o time possui o segundo estádio com maior altitude na Libertadores 2024, com 3.640 metros acima do nível do mar: o Hernando Siles. A distância só fica atraz do Estádio Villa Ingenio, do Always Ready, com 4.090 metros.

Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia | Foto: Divulgação

Na briga pelo título do campeonato boliviano, o The Strongest ocupa a segunda colocação na classificação e, há duas rodadas para o término, possui quatro pontos a menos do Bolívar, o líder. A equipe, no entanto, conquistou uma vitória avassladora na última quarta-feira, 18, por 8 a 0 contra o San Antonio Bulo Bulo, equipe classificada para a fase de grupos da copa internacional.

O confronto diante do Bahia terá o duelo de ida em La Paz, na Bolívia, e volta na Arena Fonte Nova, em Salvador. O clube classificado enfrentará o vencedor duelo entre Boston River, do Uruguai, e Ñublense, do Chile, na 3ª fase da Libertadores.