Bahia recebe negativa do Atlético-MG por Everson

O Atlético-MG recusou a proposta oficial do Bahia pelo goleiro Everson. Sem estipular um valor para a venda do atleta, o clube mineiro encerrou as negociações, o que levou o Tricolor a decidir não apresentar uma nova oferta. Com isso, a tendência é que Everson prorrogue seu atual contrato com o Galo. A informação é do portal GE.

O interesse do Bahia em Everson foi sinalizado no final de novembro, com uma proposta oficial enviada após o término do Campeonato Brasileiro. O clube baiano ofereceu um contrato válido por três temporadas, com possibilidade de renovação automática, além de um aumento salarial em relação ao que o goleiro recebe atualmente no Atlético-MG. Apesar disso, a oferta foi recusada, e o Galo optou por não estipular um valor para a negociação do jogador.

A negativa do Atlético-MG não alterou os planos do Bahia para reforçar o setor. Contratar um goleiro é uma das prioridades do clube na montagem do elenco para a temporada de 2025, ainda conforme informações do GE. O Tricolor encerrou o ano com Marcos Felipe e Adriel em baixa, o que levou o técnico Rogério Ceni a escalar Danilo Fernandes — até então o terceiro goleiro — como titular na partida decisiva que garantiu a classificação do time para a Libertadores.

Adriel não teve o contrato renovado e deixou o Bahia, enquanto Danilo Fernandes prorrogou seu vínculo até o final de 2025. Já Marcos Felipe, que tem contrato com o Tricolor até o fim de 2027, segue no elenco, mas ainda não reconquistou a confiança do comando técnico.