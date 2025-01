Conmebol divulga tabela detalhada do Bahia na Pré-Libertadores

Taça da Libertadores levantada pelo Botafogo em 2024 - Foto: Vitor Silva | Botafogo FR

A Conmebol divulgou, na manhã desta sexta-feira, 20, a tabela detalhada da Pré-Libertadores. O Bahia estreia na competição contra o The Strongest, da Bolívia, no dia 18 de fevereiro, fora de casa, às 20h30. No dia 25 de fevereiro, na Arena Fonte Nova, a bola rola para a partida de volta a partir das 21h30.

Caso o Bahia consiga a classificação para a terceira fase preliminar, enfrentará Boston River, do Uruguai, ou Ñublense, do Chile, que se enfrentam nos dias 19 e 26 de fevereiro.

Outro representante brasileiro na competição, o Corinthians encara o Universidad Central em jogos nos dias 19 e 26 de fevereiro, com o duelo decisivo na Neo Química Arena, também às 21h30.