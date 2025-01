Torcedor boliviano comemora que vai pegar o Bahia; vídeo

Bahia e The Strongest se enfrentam em fevereiro - Foto: Reprodução / Divulgação | Rafael Rodrigues / EC Bahia

Ao descobrir que o Bahia irá enfrentar o The Strongest, um torcedor do time boliviano ficou bastante contente, nesta quinta-feira (19). O sorteio das primeiras fases da Libertadores ocorreu nesta tarde, no Paraguai, e fará cruzar os caminhos do time baiano e da equipe da Bolívia.

"Tudo bem, contra o Bahia! Nos livramos do Boca [Boca Juniors], nos livramos do Corinthians ... É o Bahia, contra o Bahia. Tudo bem, normal", comemorou o torcedor.

A partida de ida entre as equipe acontecerá em La Paz, capital boliviana, no início de fevereiro. Já a volta será disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador, na véspera do Carnaval.