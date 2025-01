Arthur Jampa comemora contrato profissional no Bahia: "Gratificante"

Arthur Jampa durante assinatura do seu primeiro contrato profissional com o Bahia - Foto: Divulgação / EC Bahia

Com títulos estaduais nas categorias Sub-15 e 17, além das constantes convocações para a seleção brasileira, o goleiro Arthur Jampa vive grande fase com a camisa do Bahia.

Um dos destaques nas divisões de base do Esquadrão nos últimos anos, o arqueiro assinou seu primeiro contrato profissional com o clube, que será válido até o fim de 2027. Emocionado, Jampa celebra o novo vínculo e agradece ao Tricolor pela confiança em seu trabalho individual.

“Uma sensação muito gratificante e inexplicável. É o clube que abriu as portas para mim e confiou no meu trabalho e na minha projeção desde cedo. Estou muito feliz e empenhado para continuar entregando o meu melhor pelo Bahia”, declarou.

Arthur Jampa já participou de alguns treinos com elenco principal do Bahia e até participou da pré-temporada em Manchester, em 2024. A promessa do Esquadrão revela quais serão seus objetivos em 2025.

“Com certeza foi um ano de muito aprendizado. Logo no início do ano tive uma oportunidade especial de poder estar com a equipe principal em Manchester. Todos os atletas e a comissão me ensinaram e acolheram muito bem, e com certeza é algo que vou levar sempre comigo. Pude também estar com as categorias de cima nos estaduais e foi fundamental para o meu desenvolvimento neste ano”, disse Jampa.

“Vamos trabalhar para almejar esses títulos, e mostrar que os Pivetes de Aço, com este novo projeto, já estão na parte alta do futebol brasileiro quando se trata de base. E também espero chances na equipe Sub-20 e quem sabe, no profissional, sempre com dedicação, respeito e confiança aos processos do clube e entendendo que tudo tem seu tempo”, concluiu.

Arthur Jampa está integrado ao elenco do Bahia que vai disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, no mês de janeiro. Os Pivetes de Aço estreiam no próximo dia 4, diante do Sergipe.