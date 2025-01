Cotada no Bahia, PUMA assina com outro clube da Série A

Neymar é um dos atletas patrocinados pela PUMA - Foto: Divulgação | PUMA

Cotada como nova fornecedora do Bahia, a PUMA vai fornecer material esportivo para o Red Bull Bragantino. O acordo é válido por cinco anos, a partir de 2025, e abrange todas as categorias do clube, tanto masculino, quanto feminino. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 20.

O Bragantino estava sem fornecedor desde meados de 2024, quando teve que deixar a New Balance, que assinou contrato de exclusividade com o São Paulo. Até o fim do Brasileirão, as camisas foram do clube foram feitas por conta própria. Os novos uniformes da equipe serão apresentados em 2025.

O Massa Bruta se junta ao RB Leipzig, da Alemanha, como clubes da Red Bull que são patrocinados pela PUMA. André Rocha, CEO do Bragantino, comentou a parceria do clube com a marca alemã.

“Não poderia estar mais feliz com essa parceria com a PUMA. Somos duas instituições muito alinhadas, desde o ponto de vista histórico, mas também de visão e abordagem profissional. A PUMA, assim como o Red Bull Bragantino, é conhecida pela inovação, busca constante pela evolução e desafio ao status quo. Nosso estilo de jogo e o dinamismo da PUMA também são alinhados desde o DNA das empresas. A PUMA tem forte presença no futebol brasileiro, o que nos dá a tranquilidade necessária de ter um parceiro forte e comprometido com nossa visão de longo prazo e busca pelo sucesso”, afirmou.

“A parceria com o Red Bull Bragantino marca mais um grande passo da PUMA no mercado de futebol brasileiro. Estamos muito felizes com as similaridades que compartilham nossos DNAs: a busca pela inovação e o desejo de sermos sempre os primeiros, os mais rápidos. Estamos ansiosos para iniciarmos o projeto e mostrarmos os frutos da nossa colaboração”, disse Luciana Soares, diretora de Marketing da PUMA Brasil.