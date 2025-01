The Strongest pode jogar em estádio alternativo e prejudicar o Bahia

The Strongest pode receber o Bahia em estádio alternativo - Foto: Divulgação | The Strongest

Adversário do Bahia na segunda fase da Libertadores, o The Strongest planeja tomar uma medida que pode prejudicar o Tricolor na competição internacional. O clube boliviano inscreveu dois estádios para enfrentar o Esquadrão de Aço: o primeiro é o Hernando Siles, que geralmente recebe os jogos do clube, e o Municipal de Villa Ingenio, que tem 4.090 metros metros de distância do nível do mar.

Leia mais:

>> Cotada no Bahia, PUMA assina com outro clube da Série A

>> De olho no The Strongest, relembre ultima visita do Bahia à Bolívia

>> Bahia recebe negativa do Atlético-MG por Everson

O The Strongest recebeu todos os seus jogos no campeonato boliviano em La Paz, que tem 3650 metros de altitude. De acordo com a jornalista Jhulisa Rhushel, a equipe, portanto, está se mobilizando para dificultar o desempenho do clube baiano no duelo de ida da 2ª fase da Copa Libertadores, levando a partida para a cidade de El Alto, que fica à nove quilômetros de distância da capital da Bolívia.

Estádio Municipal de Villa Ingenio, em El Alto | Foto: Reprodução

O estádio em questão é sede dos jogos do Always Ready e é o segundo com mais altitude do mundo e o primeiro da atual edição da Libertadores. No ranking, o Municipal de Villa Ingenio fica atrás somente do Daniel Alcides Carrión, na cidade de Cerro de Pasco, do Peru. O local fica à 4.378 metros de distância do nível do mar.