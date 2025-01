"Vai ser complicado", projeta Caio Alexandre sobre estreia na Libertadores

Caio Alexandre em campo pelo Bahia - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

A classificação para a Libertadores deixou os torcedores do Bahia eufóricos, mas a expectativa é grande também entre os jogadores. O meia Caio Alexandre projetou o confronto contra o The Strongest, pela segunda preliminar da principal competição de clubes da América do Sul.

“É um confronto muito difícil. Lá na Bolívia vai ser complicado por conta da altitude, mas a gente tem que se preparar bem. Quanto antes a gente se preparar, mais capacitados vamos chegar. Então, a gente sabe que é um confronto difícil, mas também temos um fator que é decidir em casa, ao lado do nosso torcedor, que eu tenho certeza que vai lotar a Fonte Nova e fazer uma grande festa para gente ir em busca dessa tão sonhada classificação”, contou Caio Alexandre ao Lance!

O jogador, que inaugurou um centro esportivo com seu nome em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, ainda revelou estar feliz no Bahia, onde conseguiu fazer mais de 60 jogos na temporada sem sofrer nenhuma lesão.

“Muito feliz, me sinto muito bem no Bahia. É um lugar onde eu cheguei e fui muito bem acolhido, um lugar cativante, com milhões de apaixonados. Eu digo muito que a Bahia é "Bahêa". A gente conseguiu um feito, depois de 35 anos, recolocar o Bahia em uma competição internacional, que é a Libertadores, então a gente está muito focado”

“Pude fazer 64 jogos esse ano sem nenhuma lesão, e a gente fica feliz por isso, por estar sempre representando bem o clube. A gente espera um 2025 muito desafiador, um 2025 cheio de competições, e a gente buscar títulos durante o ano. A gente quer dar alegria para o nosso torcedor. Então, a gente tem que trabalhar forte porque são competições difíceis, mas a gente tem total capacidade”, complementou.

A estreia do Bahia está marcada para o dia 18 de fevereiro, fora de casa, às 20h30. No dia 25 de fevereiro, na Arena Fonte Nova, a bola rola para a partida de volta a partir das 21h30.