Ex-Vitória, Gatito é anunciado no Cerro Porteño e torcedores pedem saída de Jean

Gatito Fernández em ação pelo Vitória, na temporada 2014 - Foto: Felipe Oliveira | EC Vitória

O goleiro Gatito Fernández, que atuou no Vitória entre 2014 e 2015, deixou o Botafogo para retornar ao Cerro Porteño, do Paraguai. O anúncio foi feito no fim da noite desta terça-feira, 24. Gatito esteve no clube carioca por oito temporadas e acompanhou toda a reconstrução até as duas conquistas de 2024: Copa Libertadores da América e Brasileirão.

De volta ao clube que o revelou, Gatito chega como reposição para a provável saída do brasileiro Jean, que está na equipe desde 2021 e tem relação desgastada com parte da torcida.

Nas redes sociais, inclusive, muitos torcedores reagiram de maneira favorável ao fim do ciclo de Jean no Cerro Porteño. Para alguns, apesar de ser bom goleiro, o brasileiro não tem espírito vencedor.

Es navidad

Son las 12

Vuelve gatito

Se va el arquerito perdedor de Jean

Todo es felicidad



pic.twitter.com/CRmxxSHCuq — Pitbull de Cerro (Zapag out) (@PitbulismoCCP) December 25, 2024

Jean tem contrato com o Cerro Porteño até o fim de 2025 e recebeu sondagens do futebol mexicano. Em 2023, o goleiro foi procurado pelo Bahia, mas a oferta tricolor não cobriu o valor que ele ganhava no futebol paraguaio e ele optou por permanecer no país vizinho.

Mancha na carreira

Em 2019, durante férias nos Estados Unidos, Jean foi acusado de ter agredido Milene Bemfica, com quem era casado. Ela publicou vídeos na internet chorando, com o rosto machucado e acusando o goleiro. O goleiro, que na época atuava no São Paulo, chegou a ser preso, mas foi solto um dia depois sem precisar pagar fiança.

Em outro momento, antes do Grupo City assumir o comando do futebol do Bahia, o Tricolor tentou a contratação de Jean, mas ela foi barrada por conta desse episódio de agressão.