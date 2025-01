Vitória fecha contratação de goleiro do Coritiba

Gabriel Vasconcelos pode chegar ao Vitória em 2025 - Foto: Divulgação/Coritiba

O Esporte Clube Vitória segue se movimentando no mercado da bola e oficializou a contratação do goleiro Gabriel Vasconcelos, de 30 anos, que estava no Juventude emprestado pelo Coritiba. De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Rogério Scarione, o arqueiro chega ao Leão com um contrato de quatro anos, em uma transferência que envolveu cerca de R$ 1,8 milhão e um salário estimado em R$ 400 mil mensais.

Gabriel foi um dos grandes destaques da temporada, atraindo o interesse de clubes como Fluminense, Ceará, Fortaleza e também do Juventude, que desejava manter o jogador em seu elenco. Agora, ele será uma das principais apostas do Vitória para reforçar o setor defensivo e ajudar a equipe na próxima temporada.

Confira abaixo os números comparativos entre Gabriel Vasconcelos e Lucas Arcanjo, titular do Vitória no Brasileirão 2024:

Partidas disputadas: 34 x 37

Gols sofridos: 49 x 52

Defesas realizadas: 109 x 115

Gols evitados: 4,8 x -8,2

Jogos sem ser vazado: 6 x 8

Passes certos: 728 x 670

Bolas longas precisas por jogo: 45,4% x 36,7%

Nota média no Sofascore: 7,25 x 6,62