Zagueiro rescinde contrato de empréstimo e retorna ao Bahia de maneira antecipada

Marcos Victor, zagueiro do Bahia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O zagueiro Marcos Victor, de 22 anos, está de volta ao Bahia. O Athletico-PR, que tinha vínculo com o jogador até agosto de 2025, decidiu rescindir o contrato de empréstimo. Com isso, o defensor retorna ao Tricolor de forma antecipada. Ele atuou apenas três minutos nessa passagem pelo Furacão.

Leia mais:

>> Jornalista da Globo divulga interesse do Bahia em zagueiro campeão da Libertadores

>> Goleiro Jean pode estar de saída do Cerro Porteño, que tem interesse em ex-Vitória

>> Mulheres de Aço perdem o título da Ladies Cup nos pênaltis

Apesar do retorno, o futuro de Marcos Victor no Bahia ainda é incerto. O contrato do zagueiro com o clube baiano vai até dezembro de 2027, mas não há definição sobre sua reintegração ao elenco principal ou uma possível negociação futura.

Marcos Victor foi a primeira contratação do Bahia para a temporada de 2023. Na época, o Tricolor desembolsou R$ 3,9 milhões para contratá-lo junto ao Ceará. Revelado pelo Floresta-CE, o zagueiro chamou atenção durante sua participação na Copa do Brasil Sub-20 de 2021.