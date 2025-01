Mulheres de Aço perdem o título da Ladies Cup nos pênaltis

Bahia perde título nos pênaltis para o Grêmio e fica com o vice - Foto: Victor Bessa / @bessafoto_

As Mulheres de Aço conquistaram o segundo lugar na Ladies Cup, disputada neste domingo, 22, no Canindé, após uma dura decisão nos pênaltis contra o Grêmio. No tempo regulamentar, o jogo terminou empatado em 1 a 1, com o Bahia conseguindo igualar o marcador com um gol de Kaiuska. Contudo, na disputa de pênaltis, as gremistas levaram a melhor, vencendo por 2 a 1. Yanne, goleira do Esquadrão, teve uma atuação destacada ao defender três penalidades, mas não conseguiu evitar a vitória adversária.

O Jogo

O início da partida foi marcado pela forte pressão do Grêmio, que dificultou a saída de bola do Bahia. As Mulheres de Aço, no entanto, se mostraram eficientes em roubos de bola no meio de campo, com destaque para as jogadoras Ellen, Luana e Kaiuska, que criaram as melhores oportunidades.

O Grêmio abriu o placar aos 21 minutos, quando Maria Dias aproveitou uma bola cruzada na área e colocou as adversárias à frente no marcador. O Bahia tentou reagir, mas não conseguiu marcar no primeiro tempo.

Leia mais:

>> Brasileiro João Fonseca é campeão do NextGen ATP Finals

>> Além de Michel Araújo, Bahia acerta contratação de Rodrigo Nestor

>> Pai de Neymar revela motivos da saída do Barcelona para o PSG

Na segunda etapa, o Bahia teve sua primeira grande chance logo aos 6 minutos, quando Ellen arriscou de fora da área e viu a bola passar rente ao travessão. Aos 21 minutos, a pressão do Bahia finalmente resultou no gol de empate. Luana aproveitou a falha da defesa gremista, que afastou mal uma bola, e fez um lindo passe para Kaiuska, que, com muita calma, avançou e finalizou no canto esquerdo do gol para igualar o placar.

O empate persistiu até o apito final e o título da competição foi decidido na disputa de pênaltis. Yanne começou com o pé direito, defendendo a primeira cobrança das gremistas. No entanto, Mila Santos teve a chance de colocar o Bahia na frente, mas a bola acertou o travessão. As gremistas converteram a segunda cobrança, e Angela desperdiçou a oportunidade de igualar para o Esquadrão.

Na terceira cobrança, Yanne brilhou novamente ao defender outra penalidade, permitindo que Tchula fizesse o primeiro gol para o Bahia. O Grêmio converteu sua quarta cobrança, mas Kamile Loirão acabou errando a sua. Com a chance de vencer, o Grêmio teve sua cobrança defendida por Yanne, dando uma sobrevida ao Bahia. No entanto, Ju Oliveira não conseguiu converter a última cobrança, selando a vitória gremista e a conquista do segundo lugar para as Mulheres de Aço.