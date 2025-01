Além de Michel Araújo, Bahia acerta contratação de Rodrigo Nestor

Michel Araujo e Rodrigo Nestor devem ser os novos reforços do Bahia - Foto: Divulgação/saopaulofc.net

A diretoria do Bahia segue se movimentando de forma estratégica no mercado de transferências e anunciou dois reforços de para o elenco. Após a contratação de Erick Pulga, o Esquadrão agora confirma a contratação de dois jogadores do São Paulo: o meia Rodrigo Nestor e o ponta Michel Araújo.

Rodrigo Nestor, que se junta ao time baiano por empréstimo, é uma das grandes apostas do clube para a temporada. O Bahia terá a opção de compra do jogador, que inicialmente desembolsa 1,5 milhão de euros (aproximadamente R$ 9,4 milhões).

Leia mais:

>> Pai de Neymar revela motivos da saída do Barcelona para o PSG

>> Salah brilha e Liverpool atropela Tottenham; United perde em casa

>> Fora dos planos do Flamengo, David Luiz não renova e pode pintar no Vitória

Caso o meia atenda a metas específicas durante seu período de empréstimo, o valor para aquisição definitiva pode chegar a 4,7 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões). A negociação com o São Paulo também inclui a obrigação de compra do atleta se ele atingir as condições estipuladas.

Além de Nestor, Michel Araújo também será reforço do Bahia. O clube baiano fechou com o atacante de 27 anos por um valor fixo de 2,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 16 milhões). O acordo ainda contempla o pagamento de uma dívida do São Paulo com o jogador, o que eleva o valor total da negociação para cerca de R$ 17,3 milhões.