Fora dos planos do Flamengo, David Luiz não renova e pode pintar no Vitória

Cria das categorias de base do Vitória, o zagueiro David Luiz não vai renovar contrato com o Flamengo e ficará livre no mercado a partir de 1º de janeiro de 2025. A decisão do clube foi comunicada ao jogador neste domingo, 22, após uma reunião entre o diretor de futebol, José Boto, e o técnico Filipe Luís.

Após três temporadas e meia no Flamengo, a passagem de David Luiz chega ao fim com 132 jogos pelo clube: 75 vitórias, 28 empates e 29 derrotas. Foram quatro gols, duas assistências e quatro títulos: uma Libertadores, duas Copas do Brasil e um Carioca.

Um dos possíveis destinos de David Luiz é o Fortaleza, que negocia a contratação do zagueiro de 37 anos, segundo o jornalista Venê Casagrande. O Vitória também tem interesse na contratação, de acordo com o jornalista João Van Boysen, assim como o Corinthians.