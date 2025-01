Bahia acerta contratação de meia do São Paulo, diz jornalista

O jogador será o terceiro uruguaio no atual elenco do Bahia - Foto: Divulgação

Além do atacante Erick Pulga, ex-Ceará, o Bahia deve anunciar nos próximos dias a contratação do meia uruguaio Michel Araújo. A informação foi dada pelo repórter Venê Casagrande.

O jogador, de 28 anos, acumula passagem pelo São Paulo, onde trabalhou com o técnico Rogério Ceni. Na temporada 2024 em 38 jogos, não marcou nenhum gol e deu duas assistências para os adversários balançarem as redes. Além da equipe paulista, o atleta atuou no Fluminense, Al Wasl, Racing e Vila Tereza, ambos do Uruguai.

Segundo Venê, o meia chega com um contrato de 4 anos. Para isso, o Tricolor baiano teve que desembolsar 2,5 milhões de euros, cerca de R$ 16 milhões, segundo informação do jornalista.

Confirmada a negociação, esse será o terceiro uruguaio no elenco. Os outros são o atacante Luciano Rodriguez e o volante Acevedo.