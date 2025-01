Após oito anos na China, Oscar encaminha retorno ao futebol brasileiro

Oscar posa com troféus conquistados na China - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após oito temporadas no futebol chinês, o meia Oscar está de malas prontas para voltar ao Brasil. Autor do único gol da Seleção Brasileira na fatídica goleada de 7 a 1 sofrida diante da Alemanha, em 2014, o jogador encaminhou, neste sábado, 21, um acerto para retornar ao São Paulo, clube onde foi revelado. A informação foi divulgada pela ESPN.

Leia mais:

>> Bahia acerta contratação de meia do São Paulo, diz jornalista

>> Doações para Neo Química Arena desaceleram e preocupam Corinthians

>> Quatro jogadoras do River Plate são presas por injúria racial em SP

Atualmente com 33 anos, o ex-meia da Seleção Brasileira deve assinar um contrato de três anos com o Tricolor paulista. Uma parceria comercial está sendo avaliada pelo clube para arcar com o salário do atleta, mas a diretoria está confiante no desfecho positivo da negociação.

Além do São Paulo e do Shangai Port, da China, Oscar atuou no Internacional e no Chelsea, da Inglaterra. Pela Seleção Brasileira, o meia foi campeão da Copa das Confederações em 2013 e esteve na campanha do Brasil na Copa do Mundo de 2014.