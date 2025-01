Doações para Neo Química Arena desaceleram e preocupam Corinthians

Vaquinha ainda não atingiu 5% do objetivo final - Foto: José Manoel Idalgo | Neo Química Arena

A vaquinha organizada pela Gaviões da Fiel para ajudar o Corinthians a quitar a dívida da Neo Química Arena perdeu força, após um início promissor, e enfrenta dificuldades para atingir a meta de R$ 700 milhões. Até a manhã deste domingo, 22, o montante arrecadado é de R$ 32.853.929,10, o que representa apenas 4,7% do valor estabelecido.

A campanha, lançada em 27 de novembro, impressionou em suas primeiras horas, quando arrecadou o primeiro milhão em apenas três horas. Dois dias depois, o total arrecadado chegou a R$ 10 milhões, e três dias mais tarde alcançou R$ 20 milhões.

No entanto, o ritmo diminuiu significativamente e, desde o dia 13 de dezembro, quando a vaquinha bateu os R$ 30 milhões, o progresso financeiro estagnou e somou menos de R$ 3 milhões em um intervalo de nove dias.

O prazo final para arrecadação é 26 de maio de 2025, mas o clube vê com preocupação a distância da meta. Independentemente do valor alcançado, a vaquinha será encerrada nessa data, o que reforça a importância de um aumento no ritmo das doações nos próximos meses.

Torcedores interessados em colaborar podem acessar o site oficial da campanha, www.doearenacorinthians.com.br, onde é possível fazer doações a partir de R$ 10. O site também oferece opções rápidas de valores como R$ 20, R$ 50 e R$ 100, além de permitir a personalização do montante.