Mosquito conta porque tentou tirar apelido, mas garante: "Não tem como"

O atacante Gustavo Silva, do Vitória, já chamou atenção em alguns momentos de sua carreira por tentar se desvincular do apelido ‘Mosquito’. Mais recentemente, antes do jogo contra o Grêmio, no Barradão, pela 37ª do Brasileirão, uma ação de marketing em torno dessa história ganhou os holofotes.

Mosquito garantiu que tudo não passou de uma campanha e diz que nunca se incomodou com o apelido. O atacante revelou que nunca se incomodou em ser chamado com essa alcunha que o acompanha desde a infância.

“Meu apelido eu tenho desde meus nove anos, quando eu entrei na base do Coritiba. Meu primeiro treinador lá, o professor Miro, ainda na peneira colocou o apelido e ficou Mosquito. Eu nunca tive problema. Teve essa ação de marketing que foi legal, o pessoal acreditou mesmo que eu não queria ser chamado de mosquito e tal, mas foi só a campanha”, contou Gustavo em entrevista ao ge.

Não tenho problema nenhum com o apelido. Sou chamado assim há bastante tempo, não tem nem como tirar Gustavo Mosquito - atacante do Vitória

“Eu lembro que quando cheguei no Corinthians a assessoria pediu para eu tirar. Eu tirei, mas não adiantou. Ficou o apelido. Eu nunca tive problema nenhum, já é muito tempo sendo chamado assim, acho que não vai sair mais. Para mim é tranquilo”, complementou.

De férias, assim como todo o elenco do Vitória, Mosquito celebrou o bom momento que viveu na reta final desta temporada, comentou sua relação com Thiago Carpini e projetou um 2025 conquistando títulos com o Rubro–Negro.

“Eu cheguei em um momento difícil. O grupo é muito bom, me acolheu bem. O Carpini com um trabalho excepcional. Um cara que sou muito grato, que também me ligou quando eu saí do Corinthians, falou que gostaria de contar comigo. Foi muito importante esse processo, quando o treinador gosta, confia no atleta”, revelou.

“Estou muito feliz no Vitória, minha família já está adaptada. A expectativa é ser melhor que esse ano, conquistar títulos. Vamos ter muitas competições. Vamos precisar de um elenco forte, equilibrado, tenho certeza que o Vitória já está trabalhando para isso. A expectativa é essa, fazer gols, ajudar, dar mais um presente para a torcida, que eles merecem”, concluiu.