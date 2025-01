Vitória fecha a compra de dois novos jogadores; saiba detalhes

Vitória tem se movimentado no mercado para reforçar o elenco de 2025 - Foto: Marcelo Hazan

O Vitória acertou a compra de dois novos jogadores, que irão compor o elenco rubro-negro em 2025. Tratam-se do goleiro Gabriel Vasconcelos, que se destacou pelo Juventude na atual temporada, e do ponta Wellington Rato, do São Paulo.

De acordo com o jornalista Venê Casagrande, Gabriel, que estava emprestado ao Juventude, foi comprado junto ao Coritiba por R$ 1,7 milhão e assinará com o Vitória por quatro temporadas. Ele tem 32 anos e fez longa carreira no futebol italiano, tendo defendido equipes tradicionais, como Milan, Napoli, Cagliari, Empoli e Perugia.

Já Wellington Rato, segundo o mesmo jornalista, foi adquirido pelo Vitória em um acerto de R$ 5 milhões, por 80% dos direitos econômicos do jogador. O ponta, também com 32 anos de idade, assinará com o Vitória por três temporadas, após passagens por Bragantino, Sampaio Corrêa, Joinville, Ferroviário e Atlético Goianiense.

Com Gabriel e Rato, o Vitória chega a oito jogadores já acertados para 2025. Antes, o Leão já havia chegado a acordos com o zagueiro Zé Marcos, o lateral direito Claudinho, os volantes Ronald, Val Soares e Thiaguinho, além do meia Bruno Xavier.