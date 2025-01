Vitória e Fluminense definem troca de jogadores por Lucas Arcanjo

Lucas Arcanjo em treino pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

A negociação entre Vitória e Fluminense para a transferência do goleiro Lucas Arcanjo segue em andamento e está mais próxima de um desfecho. De acordo com informações divulgadas pelo canal Canto Rubro-Negro, o clube carioca está disposto a ceder o goleiro Vitor Eudes, reserva de Fábio durante a Série A, e o atacante Isaac, de 20 anos, ao rubro-negro baiano. Além disso, o Fluminense pagaria 1 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões) no acordo, valor que é visto de forma positiva pela diretoria do Vitória.

No entanto, a transação será realizada de maneira estruturada: Lucas Arcanjo chegaria ao Fluminense por empréstimo, com uma obrigação de compra ao final de um ano. O clube carioca pagaria 50% do valor acordado ao fim do primeiro ano, com o restante sendo quitado no segundo, momento em que o goleiro se tornaria, de forma definitiva, atleta do Fluminense.

De acordo com o acordo proposto, o Vitória também estabeleceu metas que podem aumentar o valor final da operação, fazendo com que o clube baiano receba um montante superior aos R$ 6 milhões inicialmente previstos. Além disso, a transferência foi ajustada de modo que o Fluminense fique responsável pelos salários dos jogadores envolvidos no negócio, com um contrato de um ano e valores de passe fixados.

Apesar das conversas já estarem bem avançadas, um ponto de discordância surgiu no processo de negociação: a exigência do Vitória por uma fiança bancária. A diretoria rubro-negra alega que a fiança é uma norma estatutária e uma prática executiva interna do clube, enquanto o Fluminense considera que a exigência de fiança não é habitual no futebol brasileiro e pode gerar custos adicionais à negociação.