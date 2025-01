Atacante campeão da Série B dá adeus ao Leão: "Ganharam um torcedor"

Zé Hugo contra o Fortaleza pela 36ª Rodada do Brasileirão - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O atacante Zé Hugo utilizou as redes sociais para se despedir oficialmente do Vitória após o encerramento de seu contrato de empréstimo com o Azuriz. Campeão da Série B de 2023 e do Campeonato Baiano de 2024, o jogador marcou sua passagem pelo clube e não terá o vínculo renovado para a próxima temporada.

Na publicação, Zé Hugo agradeceu ao Rubro-negro pelo período vivido em Salvador e destacou o carinho que desenvolveu pelo clube e pela torcida. “Vocês ganharam um torcedor”, escreveu o atacante, deixando clara sua conexão com o Leão.

Zé Hugo chegou ao Vitória em abril de 2023 e, ao longo de sua trajetória, disputou 80 partidas, anotou sete gols e contribuiu com três assistências. Além disso, foi uma peça importante na campanha que garantiu o retorno do clube à Série A e no título estadual.

Antes de vestir a camisa rubro-negra, o atacante passou por equipes como Santo André, Coritiba e Azuriz, clube que detém seus direitos econômicos.