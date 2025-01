Quatro jogadoras do River Plate são presas por injúria racial em SP

Candela Díaz, nº 15, foi flagrada nas imagens imitando um macaco na direção de um dos gandulas - Foto: Reprodução

Quatro jogadoras do River Plate foram presas por injúria racial na noite de sexta-feira, 20, durante um jogo contra o Grêmio, no Canindé, pela Brasil Ladies Cup. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo não informou os nomes das atletas em questão.

A partida entre Grêmio e River Plate pela Brasil Ladies Cup ficou marcada por uma confusão generalizada após um gesto racista de Candela Díaz, do time argentino, ainda no primeiro tempo. A atleta imitou um macaco em direção a um dos gandulas.

Após as jogadoras gremistas comprarem a briga do gandula, outras ofensas raciais teriam acontecido. Segundo o técnico do Grêmio, atletas brasileiras foram chamadas de “macaca” e “negrita” pelas argentinas.

VERGONHA! RACISMO É CRIME!



Jogadora do River Plate faz gestos de macaco para glandula na partida contra o Grêmio! pic.twitter.com/uEWl6uLTdd — out of context grêmio feminino (@oocgremiofem) December 21, 2024

Em resposta, as jogadoras do Tricolor gaúcho deixaram o campo rumo ao vestiário. Na sequência, seis jogadoras do River foram expulsas, e a partida foi encerrada por ausência de número mínimo de atletas. O resultado classificou o Grêmio para a final da competição, que será contra o Bahia.

O River foi expulso da competição e está suspenso por dois anos.

“Situações como essa não podem continuar acontecendo. Até quando a gente vai continuar fingindo que não tem racismo, que não tem machismo, que nada acontece, que é tudo bonitinho. Acaba manchando a competição e a grandeza que é o desenvolvimento do futebol feminino”, declarou a técnica do Grêmio, Thaissan Passos.

Em nota, o River Plate lamentou o ocorrido e afirmou que está tomando as providências cabíveis acerca do assunto.