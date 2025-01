Pai de Neymar revela motivos da saída do Barcelona para o PSG

Neymar trocou o Barcelona pelo PSG, em 2017 - Foto: Divulgação/Instagram e Reprodução/Twitter

Em uma entrevista exclusiva ao “Jota Jota Podcast”, Neymar pai abriu o jogo sobre a decisão que levou seu filho a deixar o Barcelona rumo ao PSG, em 2017. O atacante brasileiro, então um dos maiores nomes do futebol mundial, fez história ao se transferir por 222 milhões de euros, valor que até hoje é a maior venda da história do esporte.

Segundo Neymar pai, a saída do Barcelona foi motivada por questões internas, principalmente em relação à sua posição no time. "Falavam algumas coisas como se fosse para ele ocupar uma vaga que ele não queria. Ele não queria tomar o lugar do Messi, não queria ser o cara. 'Não quero nada disso, vou para o meu canto, outro lugar'. E não aceitavam", revelou o pai do jogador.

Neymar pai detalhou que, na época, a situação entre o jogador e a diretoria do Barcelona estava complicada, com incertezas sobre o futuro do clube. "Nós estávamos em uma situação difícil com o Barcelona, porque não sabíamos realmente o que a diretoria pensava", disse. Ele também mencionou o esforço para manter o filho no clube catalão, mas, apesar dos esforços, a transferência para o PSG foi uma decisão pessoal de Neymar Jr.

"Eu queria muito que meu filho ficasse em Barcelona, queria demais. Foi até os últimos dias com a gente fazendo de tudo para ele não sair, e ele saiu", afirmou Neymar pai, destacando o sentimento de carinho que Neymar Jr. tinha pelos companheiros de Barcelona. "Mesmo apaixonado por aqueles caras, porque ele nunca se colocaria na posição de estrela maior do Barcelona. E ele decidiu, vou para o meu canto. E foi para o PSG", completou.

Além de ser uma figura central na vida pessoal e profissional de Neymar, o pai do atacante também é responsável pela NN Consultoria, empresa que gerencia a carreira do jogador e atua como intermediária nos contratos de patrocínio, como o recente acordo entre o Santos e a Blaze, patrocinadora-máster do clube.