Goleiro Jean pode estar de saída do Cerro Porteño, que tem interesse em ex-Vitória

Jean em ação pelo Cerro Porteño - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O goleiro Jean Paulo Fernandes Filho, cria da base do Bahia, está de malas prontas para deixar o Cerro Porteño. A informação foi divulgada por Edgar Sánchez, setorista do clube paraguaio, e ganhou ainda mais força com o interesse da equipe em contratar o ex-Vitória Gatito Fernández, atualmente reserva no Botafogo.

Gatito foi revelado pelo Cerro Porteño e tem história também com a camisa da seleção paraguaia, mas de acordo com o ge, o Botafogo confia em um desfecho positivo para a renovação de contrato com o goleiro, que encerra em 31 de dezembro.

No Cerro Porteño desde 2021, o contrato de Jean com vai até o fim de 2025 e ele recebeu sondagens do futebol mexicano. Em 2023, o goleiro foi procurado pelo Bahia, mas a oferta tricolor não cobriu o valor que ele ganhava no futebol paraguaio e ele optou por permanecer no país vizinho.

A temporada 2024 do Cerro Porteño não foi boa e muitas das críticas caíram no colo do goleiro brasileiro, que também não contou com suas melhores atuações. Boatos ainda apontaram que alguns diretores do clube estavam insatisfeitos com o jogador, segundo a imprensa local.

Fato é que o Bahia busca um goleiro para ser titular em 2025 e Jean, atualmente com 29 anos, tem as características que preenchem as lacunas do time comandado por Rogério Ceni. O clube tentou a contratação de Everson, do Atlético-MG, mas não obteve sucesso na negociação.

Mancha na carreira

Em 2019, durante férias nos Estados Unidos, Jean foi acusado de ter agredido Milene Bemfica, com quem era casado. Ela publicou vídeos na internet chorando, com o rosto machucado e acusando o goleiro. O goleiro, que na época atuava no São Paulo, chegou a ser preso, mas foi solto um dia depois sem precisar pagar fiança.

Em outro momento, antes do Grupo City assumir o comando do futebol do Bahia, o Tricolor tentou a contratação de Jean, mas ela foi barrada por conta desse episódio de agressão.