Saiba quando a dupla BaVi estreia na temporada 2025

Dupla BaVi já sabe data da estreia - Foto: Divulgação | FBF

Os torcedores de Bahia e Vitória já podem se preparar para o início da temporada 2024. A Federação Baiana de Futebol (FBF) divulgou, nesta sexta-feira, 20, a tabela detalhada das três primeiras rodadas do Campeonato Baiano.

O Vitória entra em campo pela primeira vez no ano no dia 11 de janeiro, contra o Barcelona de Ilhéus, no Barradão. A partida acontecerá às 16h.

Já o Bahia estreia fora de casa, no dia seguinte, 12, contra o Jacuipense, também às 16h.

Confira a tabela da 1a rodada do Baianão:

11/1 – 16h – Vitória x Barcelona de Ilhéus, Barradão

11/1 – 18h30 – Atlético x Colo Colo, Antônio Carneiro

11/1 – 21h – Porto x Jacobina, no Agnaldo Bento

12/1 – 16h – Jacuipense x Bahia , no Alberto Oliveira

12/1 – 18h30 – Jequié x Juazeirense – no Waldomiro Borges