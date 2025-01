Jornalista da Globo divulga interesse do Bahia em zagueiro campeão da Libertadores

Adryelson celebrando título da Libertadores com o Botafogo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Focado em reforçar o elenco para a disputa da Libertadores 2025, o Bahia sondou o zagueiro Adryelson, do Lyon, conforme informações divulgadas pelo jornalista Pedro Rocha, da Globo. Campeão da Libertadores pelo Botafogo, o defensor de 26 anos também atraiu interesse de Cruzeiro, Internacional e Santos.

Apesar do desejo de clubes brasileiros, o Lyon estipulou o valor de 8 milhões de euros (cerca de R$ 51 milhões) para liberar o atleta. Proprietário do clube francês, o estadunidense John Textor é favorável à permanência de Adryelson no Lyon. No entanto, o técnico da equipe não conta com o jogador.

Ainda de acordo com o ge, Adryelson sonha com convocações para a Seleção Brasileira e, por isso, busca um clube onde tenha a oportunidade de ser titular. A negociação, no entanto, esbarra no alto custo estipulado pelo Lyon, que pode dificultar um eventual retorno ao futebol brasileiro.

O time comandado por Rogério Ceni atualmente conta com os zagueiros Kanu, Gabriel Xavier, David Duarte e Vitor Hugo. Marcos Victor, que estava emprestado ao Athletico-PR, foi liberado pelo Furacão e retorna ao Tricolor.