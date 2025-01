Após negar acerto, Wellington Rato assina contrato com o Vitória

Wellington Rato em ação pelo São Paulo na Arena Fonte Nova - Foto: Jhony Pinho | Go! Marketing Esportivo

O atacante Wellington Rato, de 31 anos, assinou contrato de três anos com o Vitória. O Leão desembolsou R$ 5 milhões para contratar o jogador, que estava no São Paulo. A informação foi divulgada pelo Canal do Dinâmico e confirmada pelo Portal A TARDE.

Dias antes, o atleta havia negado, em uma publicação no Instagram, que estivesse negociando com qualquer clube, mas horas depois, o presidente Fábio Mota, garantiu que o acordo teria um desfecho positivo.

No Vitória, Wellington Rato será uma das principais peças do esquema do técnico Thiago Carpini, com quem trabalhou no São Paulo. O treinador elogiou o atacante na última semana.

Seria um dos pilares do nosso projeto, tem perfil de liderança técnica, de liderança de vivência, um cara vitorioso, com títulos Thiago Carpini - técnico do Vitória

Wellington Rato atuou como titular em 21 das 41 partidas do São Paulo na temporada 2024, terminando o ano com um gol e nove assistências. Em 2022, teve um ano de destaque pelo Atlético-GO, com 70 partidas, 15 gols e sete assistências.

Com experiência no futebol nacional e internacional, Wellington Rato também acumula passagens por clubes como V-Varen Nagasaki (Japão), Ferroviário, Joinville, Sampaio Corrêa, Caldense, Red Bull Brasil, Audax Rio e Osasco Audax.