"Pelo Barradão, Minha Vida": Vitória lança campanha de arrecadação em prol do estádio

O Vitória deu início a uma campanha de arrecadação com o objetivo de realizar melhorias no Barradão. A vaquinha iniciada nesta segunda-feira, 23, busca recursos para substituir o alambrado por acrílico e implementar iluminação de LED, atendendo às exigências da Conmebol para a disputa da Copa Sul-Americana de 2025. A meta é arrecadar R$ 4,5 milhões.

“É uma vaquinha para concluir o alambrado e a iluminação de LED. Precisamos dessas obras para disputar a Sul-Americana. O Corinthians e o Vasco também fizeram campanhas de arrecadação, mas a nossa é mais modesta. Pretendemos atingir R$ 4,5 milhões”, explicou o presidente Fábio Mota em entrevista à Rádio Sociedade.

Além das obras necessárias, Fábio Mota reafirmou ao Portal A TARDE que todos os jogos do Vitória em 2025 serão realizados no Barradão. Ele ainda destacou a importância do sócio-torcedor nesse processo, incentivando a renovação de planos antes do reajuste, em fevereiro.

Campanha nas redes sociais

A mobilização foi divulgada oficialmente nas redes sociais do clube com o mote “Pelo Barradão, Minha Vida!”. A campanha ressalta o impacto das melhorias na modernização do estádio e na experiência dos torcedores.

“O montante arrecadado será destinado para parte dos novos alambrados e da nova iluminação do Barradão, incluindo a troca do alambrado por acrílico, uma exigência para nossa participação na Sul-Americana, além da implementação de iluminação em LED”, diz o comunicado.