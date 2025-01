Wellington Rato nega acerto com o Leão, mas acordo verbal é especulado

Wellington Rato negou acerto nas redes sociais - Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net

O meia-atacante Wellington Rato, do São Paulo, veio a público nesta semana para desmentir rumores de um possível acerto com o Vitória para 2025. Por meio de seu perfil oficial no Instagram, o camisa 27 do Tricolor Paulista afirmou que não há negociações em andamento com o Rubro-Negro baiano ou qualquer outro clube brasileiro.

Leia mais:

>> Projeto social de boxe transforma vidas em São Cristóvão

>> Com nome ligado ao Vitória, David Luiz recebe consulta do Vasco

>> Mulheres de Aço perdem o título da Ladies Cup nos pênaltis

"Não tenho nenhum acordo com outra equipe. Meu foco segue 100% no São Paulo", declarou o jogador, que tem contrato com o clube do Morumbi até o final de 2026.

Discurso de Wellington Rato | Foto: Reprodução/ Instagram @wellingtonratooficial

Apesar da negativa pública, fontes ligadas ao Portal MASSA! apuraram que o jogador já teria um acordo verbal com o Vitória e estaria próximo de reforçar o elenco rubro-negro na próxima temporada. A negociação, no entanto, ainda não foi oficializada por nenhuma das partes.