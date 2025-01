Com nome ligado ao Vitória, David Luiz recebe consulta do Vasco

David Luiz em ação pelo Flamengo no Brasileirão - Foto: Divulgação/Flamengo

David Luiz, que não teve seu contrato renovado pelo Flamengo e está livre no mercado, ganhou novos possíveis destinos. O Vasco da Gama entrou em contato recentemente para consultar a situação do zagueiro, que já recebeu sondagens de outros clubes e deve definir seu futuro nos próximos dias. Aos 37 anos, o veterano defensor está no radar de diversas equipes, incluindo o Vitória, que vê com bons olhos o retorno do jogador, e o clube carioca aparece como um dos interessados em seu futebol.

O perfil "Na Torcida Vascaínos" foi o primeiro a informar sobre o contato do Vasco, que busca reforçar a sua zaga com um jogador experiente, após a chegada do técnico Fábio Carille. O comandante vascaíno, em busca de um defensor titular, está de olho em David Luiz como uma solução para a posição. O Vasco já tem um acordo com o zagueiro Lucas Freitas, de 23 anos, e conta com outros nomes no elenco, como João Victor, Maicon, Léo e os jovens Lyncon e Luiz Gustavo, oriundos da base.

David Luiz chegou ao Flamengo em 2021 e, desde então, acumulou 132 partidas com a camisa rubro-negra, contabilizando 75 vitórias, 28 empates e 29 derrotas. O zagueiro, que marcou quatro gols e deu duas assistências, se destacou como uma das principais figuras do elenco e conquistou títulos importantes, como a Libertadores de 2022, além de duas Copas do Brasil e um Campeonato Carioca. No entanto, com a decisão de não renovar seu contrato com o Flamengo, o defensor agora avalia os próximos passos da sua carreira.