Parceria de década: Bahia renova contrato com patrocinadora

Kanu em partida do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Esporte Clube Bahia oficializou nesta segunda-feira, 23, a renovação do contrato com a Canaã Alimentos, parceira do clube há dez anos. A marca seguirá estampando as mangas dos uniformes das equipes masculina e feminina, além de manter presença em backdrops, placas de campo e ações promocionais tanto digitais quanto presenciais.

A manutenção da parceria ocorre em um momento de grande expectativa para o Bahia, que terá uma temporada intensa em 2024. No futebol masculino, o Tricolor disputará o Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e a aguardada Libertadores, marcando o retorno do clube ao torneio continental. Já o time feminino participará do Campeonato Baiano, da Série A1 do Campeonato Brasileiro e da Ladies Cup, consolidando sua presença nas competições nacionais e internacionais.