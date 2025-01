Com nome ventilado no Bahia, Everson renova com o Galo até 2027

Everson é o goleiro titular do Atlético-MG desde 2020 - Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP

O Atlético-MG anunciou nesta terça-feira, 24, a renovação de contrato do goleiro Everson até o final de 2027. O camisa 22, que chegou ao clube em 2020 após litígio com o Santos, tornou-se um dos principais nomes da posição no Brasil e um dos pilares da equipe alvinegra. O novo acordo inclui uma expressiva valorização salarial, destacando o papel fundamental do jogador no time.

A renovação ocorre após o interesse do Bahia em contratar Everson. Assim que o Campeonato Brasileiro 2024 foi encerrado, o Tricolor baiano apresentou uma proposta oficial tanto ao Atlético-MG quanto ao estafe do goleiro. Velho conhecido do técnico Rogério Ceni, que comanda o Bahia, Everson era um dos alvos prioritários para reforçar a equipe na próxima temporada.

Leia mais:

>> Fifa modifica regra de transferências; entenda

>> Vitória fecha contratação de goleiro do Coritiba

>> Racismo no futebol: prisão de 4 atletas do River Plate é convertida em preventiva

De acordo com as informações, o Esquadrão ofereceu um contrato de três anos, com opção de extensão por mais um, e um salário mensal de R$ 1 milhão. No entanto, a alta multa rescisória, superior a R$ 200 milhões, e o desejo de Everson de permanecer no Atlético esfriaram as negociações.

Everson, de 34 anos, acumula 277 partidas pelo Atlético-MG e foi multicampeão pelo clube. Entre suas conquistas estão o Campeonato Brasileiro (2021), a Copa do Brasil (2021), a Supercopa do Brasil (2022) e quatro títulos estaduais consecutivos (2021, 2022, 2023 e 2024). O goleiro é considerado um dos melhores do país, o que reforça a importância de sua permanência em Minas Gerais.